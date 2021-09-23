من أجمل ما قرأت

أجمل ما قرأت

يقول أحد الأئمة: ﻻتعطي الأحداث فوق ما تستحق ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل همَّ الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.

فقط احمل همًا واحدًا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك، ﻻ‌ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻜﺖ ﻗﻠﺒﻚ، ﻭﻗﻞ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻨﻲ ﺧﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ والآخرة، ﻓﺎﻟﺤﺰﻥ ﻳﺮﺣﻞ ﺑﺴﺠﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ، لن ينسَ الله خيراً قدمته، وهمًا فرّجته، وعينًا كادت أن تبكي فأسعدتها.

عش حياتك على مبدأ:

كن مُحسنًا حتى وإن لم تلق إحسانًا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين، أرخ يدك بالصدقة تُرخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة ممن تتصدق عليه.