وزير السياحة من بجاية: سنلجأ الى إستغلال المخيمات الصيفية لتعويض نقص هياكل الإيواء
كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي في زيارة قادته الى ولاية بجاية، اليوم الإثنين، عن اللجوء لإستغلال المخيمات الصيفية عبر الولايات الساحلية .
وذلك لإستيعاب العدد الكبير من المثطافين و الزوار على الولايات الساحلية هذا الصيف مثلما هو متوقع.
الوزير وعلى هامش تفقده لبعض مشاريع الفندقة بولاية بجاية، والتي هي في طور الإنجاز أوضح ان إستعمال المخيمات الصيفية واللجوء الى إستغلال حتى شقق شاغرة تابعة للخواص لتعويض النقص المسجل في عدد الأسرة.
مذكرا على سبيل المثال بلغت بها عدد الأسرة المخصصة للإيواء لا تتعدى خمسة الاف سرير كون الكثير من المشاريع لم تسلم بعد.
وفي سياق أخر وردا على سؤال للنهار أونلاين، أن تخفيض سعر الإيواء بالفنادق العمومية والخاصة لتمكين العائلات من داخل وخارج الوطن من الإقامة الصيفية بسعر لا يتعدى 8500 دج لليلة الواحدة.
مع توفير وجبة غذاء مرتبط بإستجابة ألمستثمرين في الفندقة، ومن جهة أخرى دعا الوزير مختلف الوكالات المتخصصة في السياحة الى حسن إستغلال مواقع السياحة البيئية في إشارة الى مواقع الشلالات التي تزخر بها بجاية.
كما جدد تذكيره ان سياسة الحكومة تبقى على أساس الولوج الى الشواطئ مجانا.
طالع أيضا:بجاية..إنتشار أمني تنفيذا لمخطط تأمين موسم الإصطياف
كثفت مصالح أمن ولاية بجاية من تواجد أفرادها في الميدان تزامنا مع تنفيذ مخطط تأمين موسم الأصطياف لموسم 2022.
وذلك أيام قليلة عل الإفتتاح الرسمي لموسم الإثطياف. حيث تم نشر الفرق الشرطية بمختلف الطرقات لاسيما الطريق الوطني رقم 9.
والذي يعرف توافدا كبيرا للزوار لسواحل الجهة الشرقية لبجاية مما يتطلب إجراءات وتدابير ميدانية للحد من حوادث المرور نتبجة تهور بعض السائقين.
لاسيما الناجمة عن الدراجات النارية، كما يهدف التواجد المكثف للفرق الأمنية بعديد النقاط التفتيش والمراقبة الى محاربة كل الأفات الإجتماعية.
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حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
طالع أيضا: بجاية.. إختفاء طالبة جامعية ببلدية أيث الرزين
أفادت عائلة دحماني القاطنة ببلدية أيث الرزين أقصى جنوب ولاية بجاية عن إختفاء إبنتهم المسماة”جزيرة” البالغة من العمر 26 سنة.
و هي طالبة جامعية. إختفت عن الأنظار منذ السبت 22 من هذا الشهر جانفي 2022 ولم يظهر عليها أي خبر الى غاية كتابة هذا المقال.
وتناشد عائلة الفتاة المفقودة كل شخص صادف أو شاهد هذه الفتاة بصورتها المرفقة أو لديه معلومات عنها الاتصال بالعائلتها ببلدية أيث الرزين.
أو الإتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 أو الشرطة 1548 علما أن عائلة المفقودة تتجتاز أبام و فترات صعبة جراء إختفاء مفاحيء لإبنتهم.
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