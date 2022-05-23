وزير السياحة من بجاية: سنلجأ الى إستغلال المخيمات الصيفية لتعويض نقص هياكل الإيواء

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي في زيارة قادته الى ولاية بجاية، اليوم الإثنين، عن اللجوء لإستغلال المخيمات الصيفية عبر الولايات الساحلية .

وذلك لإستيعاب العدد الكبير من المثطافين و الزوار على الولايات الساحلية هذا الصيف مثلما هو متوقع.

الوزير وعلى هامش تفقده لبعض مشاريع الفندقة بولاية بجاية، والتي هي في طور الإنجاز أوضح ان إستعمال المخيمات الصيفية واللجوء الى إستغلال حتى شقق شاغرة تابعة للخواص لتعويض النقص المسجل في عدد الأسرة.

مذكرا على سبيل المثال بلغت بها عدد الأسرة المخصصة للإيواء لا تتعدى خمسة الاف سرير كون الكثير من المشاريع لم تسلم بعد.

وفي سياق أخر وردا على سؤال للنهار أونلاين، أن تخفيض سعر الإيواء بالفنادق العمومية والخاصة لتمكين العائلات من داخل وخارج الوطن من الإقامة الصيفية بسعر لا يتعدى 8500 دج لليلة الواحدة.

مع توفير وجبة غذاء مرتبط بإستجابة ألمستثمرين في الفندقة، ومن جهة أخرى دعا الوزير مختلف الوكالات المتخصصة في السياحة الى حسن إستغلال مواقع السياحة البيئية في إشارة الى مواقع الشلالات التي تزخر بها بجاية.

كما جدد تذكيره ان سياسة الحكومة تبقى على أساس الولوج الى الشواطئ مجانا.

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