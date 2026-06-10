من بلجيكا إلى لوكسمبورغ.. شايب يصغي لانشغالات الجالية

بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، لقاءً بمدينة مونس مع أفراد الجالية الوطنية المقيمين بهذه المدينة والمناطق المجاورة لها وكذا القادمين من دوقية لوكسمبورغ.

اللقاء جرى في إطار ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى مملكة بلجيكا، وبحضور كل من سفير الجزائر ببلجيكا و القنصل العام للجزائر ببروكسل.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الجهود التي تبذلها السلطات العليا للبلاد والرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج. وكذا الإصغاء لانشغالاتهم، والوقوف على تطلعاتهم، وتوطيد الروابط التي تجمعهم بوطنهم.

وخلال اللقاء استعرض شايب مختلف التدابير والمشاريع التي باشرتها الدولة لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، لاسيما ما تعلق بعصرنة المرفق القنصلي. بالإضافة إلى تعزيز الرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب المشاريع الموجهة لتعزيز ارتباط الأجيال الصاعدة بهويتها الوطنية. وكذا مختلف الإجراءات و الآليات التي أقرتها الدولة لتعزيز مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في الحياة العامة الوطنية.

كما كان اللقاء فرصة لإجراء حوار تفاعلي ومثمر مع أفراد الجالية الوطنية، تم خلاله التطرق إلى جملة من انشغالاتهم واقتراحاتهم، بما يسهم في تعزيز التكفل الأمثل بأوضاعهم والاستجابة لتطلعاتهم.

وقد قام شايب بزيارة تفقدية إلى القنصلية العامة ببروكسل، وقف فيها كاتب الدولة على سير مختلف المصالح القنصلية واطلع على ظروف استقبال المواطنين ومستوى التكفل بانشغالاتهم.