من بينها الجرائم السياسية.. هذه حالات رفض تسليم المواطنين المطلوبين بين الجزائر وفرنسا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، شروط تسليم المواطنين بين الجزائر وفرنسا.

وأشار العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جـنسية الطرف المطلوب منه التسليم.

وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

كما أنه يرفض طلب التسليم، إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه.

وينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائيــة عنــد الاقتضــاء.

وفي هــذه الحالــة، يوجه له الطرف الطالب عبر الطــريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقـا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته.

ويحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه.

أما عن الأسباب الإجبارية لرفض التسليم، فيرفض التسليم إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جــريــمــة سيــاسيــة أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.