من بينها الجزائر.. بوتين يكشف عن إعداد إتفاقيات تجارية مع دول عربية أفريقية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن العمل على إعداد إتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا. منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.

وحسبما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد قال بوتين خلال إجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: “نحن نعد إتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر. جميعها في شمال أفريقيا”.

وأشار بوتين إلى أن : “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى”. مضيفا أن “القارة كبيرة ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية”.

كما أضاف بوتين أن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وأفريقيا يجب أن تعمق التعاون الاقتصادي بينهما.

وتابع يقول :” رأينا جميعا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي”.