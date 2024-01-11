يستخدم التصنيف النهائي للقوة النارية العالمية أدناه أكثر من 60 عاملا فرديا لتحديد درجة “مؤشر القوة” لدولة معينة. مع فئات تتراوح بين كمية الوحدات العسكرية والوضع المالي إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا.

تسمح الصيغة الداخلية الفريدة للدول الأصغر حجما والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع القوى الأكبر والأقل تطورا ويتم تطبيق تعديلات خاصة. في شكل مكافآت وعقوبات، لزيادة تحسين القائمة التي يتم تجميعها سنويا.

ويشير مؤشر GFP إلى أن مصر ضمن أفضل 15 قوة عسكرية عالمية. وبحلول عام 2024، إحتلت مصر المرتبة 15 من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي. وحصلت الدولة على درجة “مؤشر القوة” تبلغ 0.2283 (تعتبر النتيجة 0.0000 “مثالية”).

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 23 من أصل 145 دولة. من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لـ GFP، إذ حصلت على درجة تبلغ 0.3235.

وأتت الجزائر المرتبة 26 من بين 145 دولة من بين الدول التي شملتها المراجعة السنوية لبرنامج أجيال السلام. حصلت الدولة على درجة “مؤشر القوة” تبلغ 0.3589.

وجاءت العراق في المرتبة 45 من بين 145 دولة من بين الدول التي تم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج التعليم العالمي. حصلت الدولة على درجة “مؤشر القوة” تبلغ 0.7441.

أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فأخذت المرتبة 51 من بين 145 دولة من بين الدول التي يتم النظر فيها في المراجعة السنوية لبرنامج أجيال السلام. حصلت الدولة على درجة “مؤشر القوة” تبلغ 0.8083. وقد تمت مراجعة هذا المدخلات آخر مرة في 09.01.2024.