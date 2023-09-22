من بينها الجزائر.. روسيا تعتمد قائمة دول يسمح لبنوكها بتداول العملات المحلية

أعلنت الحكومة الروسية عن إعتمادها لقائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة. يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا.

وحسب بيان الحكومة الروسية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضم قائمة الدول: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان. بالإضافة كذلك إلى الجزائر، بنغلادش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا. إيران، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، الإمارات العربية المتحدة. عمان، باكستان، المملكة العربية السعودية، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا.

قبل إعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية. ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.

تم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الإتحادي “بشأن التجارة المنظمة”، المعتمد في جويلية 2023. تهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة. وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.