من بينها الجزائر.. هذه قائمة الدول الـ27 التي ساعدت لبنان

كشفت قيادة الجيش اللبناني، ليلة أمس الجمعة، عن قائمة الدول التي أرسلت مساعدات غذائية وطبية ولوجيستيكية وغيرها إلى لبنان بعد الإنفجار الذي هزّ مرفأ بيروت.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد باشرت اللجنة المركزية لإدارة ملف المساعدات الطبية والغذائية وفرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية، والتي شكّلتها قيادة الجيش، مهامها لتنظيم عملية تسلّم وتوزيع المساعدات المقدمة.

وأنشئت لهذه الغاية لجان فرعية للتنسيق مع الإدارات المعنية والفرق التي تصل تباعا، فيما باشر بعضها أعماله في عمليات البحث والإنقاذ، وفق خطة وضعتها لجنة من الجيش تولت تقسيم منطقة الإنفجار وتوزيع الفرق فيها.

وأكد بيان الجيش اللبناني بأن 27 دولة إلى حدّ الآن، من بينها الجزائر، أرسلت مساعدات معتبرة للبلاد بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 154 شخصا وأكثر من 5000 جريح.

هذا وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أنها لا ترفض أيّ مساعدة من أي دولة، إنما تقوم حاليا بتوجيه المساعدات وفقا للحاجة، وخاصة مواد البناء والمواد الطبية والغذائية.

كما أعلنت بأنها ستقوم بتوزيع المواد الغذائية التي وصلت حديثا، في الأيام القليلة المقبلة، على العائلات المنكوبة والمواد الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقد شملت هذه القائمة 11 دولة عربية و 16 دولة أوروبية، من بينها الجزائر التي أرسلت 4 طائرات مساعدات مع إبحار سفينة محمّلة بمواد البناء، وضمّت القائمة الدول الآتية:

الجزائر: 4 طائرات مساعدات غذائية وطبية وفريق بحث وإنقاذ مؤلف من 39 شخصا بين إطفاء ودفاع مدني، وفريق طبي من 11 شخصا، إضافة إلى سفينة محمّلة بمواد البناء.

تونس: طائرتان على متنهما مواد طبية وغذائية.

مصر: مواد طبية.

الإمارات العربية المتحدة: مستلزمات طبية ضدّ “كورونا” لصالح الجيش.

السعودية: طائرتان على متنهما مستلزمات منزلية ومعدات طبية ومواد غذائية.

البحرين: مستلزمات طبية وأدوية.

قطر: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 45 شخصا، مستشفيان ميدانيان يتسع كل منهما لـ 500 سرير، وضع أحدهما بتصرف مستشفى مار جرجس (الروم) ومركزه موقف سيارات المستشفى عينه.

وآخر بتصرف مستشفى “الجعيتاوي” ومركزه موقف سيارات المستشفى عينه، إضافة إلى ذلك، ستُرسل طائرتين يوميا على مدار 3 أيام تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية.

سلطنة عمان: مساعدات طبية.

الكويت: طائرة على متنها مواد طبية وغذائية.

الأردن: فريق طبي من 99 شخصا يرافقهم فريق متخصص، ومستشفى ميداني يتسع لـ 48 سريرا بتصرف الطبابة العسكرية في الجيش.

المغرب: مستشفى ميداني مع طاقم طبي مؤلف من 60 شخصا سيكون تحت تصرف مستشفى الوردية، إضافة إلى مواد غذائية وطبية ومواد طبية خاصة بـ”كورونا”.

التشيك: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 36 شخصا و4 كلاب بوليسية.

بولندا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 55 شخصا و4 كلاب بوليسية، و12 طبيبا وضعوا تحت تصرف وزارة الصحة.

هولندا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 65 شخصا بينهم فريق طبي وآخر من الدفاع المدني والهندسة ومعهم 8 كلاب بوليسية.

بلجيكا: أرسلت طائرة على متنها أدوية ومعدات طبية.

إيطاليا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 18 شخصا بينهم فريق طبي وآخر من الهندسة.

فرنسا: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 55 شخصا ومعهم 3 كلاب بوليسية.

ألمانيا: فريق من الدفاع المدني مؤلف من 50 شخصا، وفريق آخر طبي من 5 أطباء متخصصين في الإخلاء الصحي للحالات الحرجة إلى ألمانيا.

الولايات المتحدة الأمريكية: طائرتان على متنهما مواد غذائية، وتصل الثالثة ليلا وعلى متنها مواد طبية.

تركيا: فريق طبي من 37 شخصا وضع 20 منهم تحت تصرف وزارة الصحة، كما أرسلت فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 17 شخصا ومواد غذائية.

جمهورية روسيا الاتحادية: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 157 شخصا ومعهم 6 كلاب بوليسية ومساعدات غذائية ومختبر لفحص “كورونا” وضع بتصرف وزارة الصحة.

اليونان: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 12 شخصا ومعهم كلب بوليسي.

إيران: مستشفى ميداني وضع تحت تصرف وزارة الصحة ومركزه في الجامعة اللبنانية في الحدت، إضافة إلى مستلزمات طبية.

باكستان: مساعدات طبية وغذائية.

قبرص: فريق بحث وإنقاذ مؤلف من 5 عناصر من الشرطة و5 من الدفاع المدني ومعهم 8 كلاب بوليسية.

كازخستان: فريق طبي ومواد غذائية وطبية.

سويسرا: مساعدات إنسانية لصالح الجيش