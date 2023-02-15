من بينها الجزائر.. 100 دولة قدمت المساعدة لتركيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن 100 دولة قدمت المساعدة لبلاده. عقب الزلزال المدمر الذي ضربها فجر يوم السادس فبراير .

كما قال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إن “100 دولة قدمت المساعدة و76 دولة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا”.

وافاد أن “34 سفارة تقدم الدعم والمساعدة في مناطق الزلازل، ومؤسسات الدولة كافة تعمل على إيواء متضرري الزلازل جنوبي تركيا”.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا إلى 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة.

حيث أعلن مركز أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية مساء الاثنين عن هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجات ضربت مجددا الولاية الواقعة جنوبي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وأعلنت وزير البيئة والإسكان التركي، أن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمه بشكل عاجل نتيجة تضرره بفعل الزلزال.

وضرب زلزال فجر 6 فيفري الجاري، جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.