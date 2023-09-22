من بينها الجزائر.. 5 دول تهيمن على احتياطيات الذهب عربيا

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن.

وحسب ذات التقرير، وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.

ويعتمد التقرير على ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، وحسبه فإن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد “حوالي 69%” من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

وتتمثل هذه الدول في كل من السعودية “323.1 طن”، ولبنان “286.8 طن”، والجزائر “173.6 طن”، والعراق “132.6 طن”، ومصر “125.9 طن”.

هذا وتصدرت الولايات المتحدة عالميا بـ”8133.5 طن” من احتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا “3352.6 طن”.

ومن ثم إيطاليا “2451.8 طن”، وبعدها فرنسا “2436.9 طن”، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.

وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.