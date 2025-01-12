من بينها الجزائر.. 9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في 2025

كشف تقرير جديد لمنصة “الطاقة” المتخصصة، عن مشروعات غاز ضخمة ستشهدها 9 دول عربية، خلال عام 2025. قد تشكّل إضافة مهمة لسوق الطاقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته المنصة، سيشهد العام الجديد دخول دولة عربية إلى سوق الدول المنتجة والمصدّرة للغاز المسال. مرورا بالمغرب والجزائر وليبيا، وصولا إلى السعودية وسلطنة عمان والعراق.

وفي ظل تسابق عدد من دول المنطقة لتطوير احتياطياتها لتلبية الطلب المتزايد عالميا على الوقود. تتسابق عدد من الدول العربية لإنشاء مشروعات غاز ضخمة.

ووفقا للتقرير الجديد للمنصة، فإن أهم مشروعات الغاز العربية المرتقبة لعام 2025 هي: مشروع “تورتو أحميم” في موريتانيا، أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، أنبوب الغاز الجزائري – النيجيري. أنبوب الغاز الليبي – النيجيري، حقل “الجافورة” في السعودية، مشروع “توتال” في العراق، توسعة حقل “الشمال” في قطر. بالغضافة كذلك إلى مشروع “الرويس” للغاز المسال في الإمارات، وإنشاء خط رابع بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور في عُمان.

كما أنه من المتوقع أن تسهم مشروعات الغاز العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز المسال مستقبلًا. بعد إكمال حزمة مشروعات الإسالة الجاري تنفيذها حاليًا. بالإضافة كذلك فإنها ستسهم في رفع القدرة التصديرية لدى الدول العربية بقرابة 50%، لتصل إلى 203 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2027.

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