من بينها العاصمة.. أمطار رعدية غزيرة على 32 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن طيلة النهار.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الأمطار الرعدية الغزيرة مرتقبة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي كل من سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج ،بجاية، المسيلة، تيارت ،ميلة، أم البواقي، تبسة. قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وبشار. تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت.