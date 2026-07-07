من بينها العاصمة.. موجة حر شديدة تضرب 15 ولاية غدا!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة مرتفعة وموجة حر قياسية على الولايات الشمالية للوطن غدا الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من موجة حر غدا الأربعاء على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس. الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، غليزان، وهران، عين تموشنت.

كما حذّرت ذات المصالح من رياح قوية وزوابع رملية على ولايات إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام.

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