من بينها العاصمة.. موجة حر قوية تضرب 7 ولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، في نشرية خاصة من موجة حر قوية. وبدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بهذة الموجة الحارة هي كل من سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية، من ارتفاع جدا محسوس في درجات الحرارة. حيث تم تسجيل درجات حرارة تصل إلى 41 درجة. وهذا في كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية وجيجل.

وتستمر موجة الحر خلال يومي الجمعة والسبت.