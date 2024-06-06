من بينها العاصمة.. موجة حر قياسية تضرب 12 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة على الولايات الوسطى والشرقية.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40 و 44 درجة. وقد تصل إلى 46 درجة تحت الظل طيلة يوم الجمعة. على ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو.

وفي نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، حذرت من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40 و 43 درجة خلال يومي الجمعة و السبت على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.