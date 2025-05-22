من بينها المنح والتوظيف..زروقي يكشف جديد بريد الجزائر

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الخميس حرص قطاعه على تعزيز أداء مؤسسة. بريد الجزائر وتحسين أوضاع عماله، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير الكفيلة بذلك.

وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أوضح زروقي. أن قطاعه من خلال مؤسسة بريد الجزائر “يعكف على التكفل بانشغالات العمال في ظل احترام القوانين. والتنظيمات سارية المفعول بالموازاة مع الحرص على ضمان السير الحسن للخدمات البريدية وديمومة المؤسسة”.

ولفت في هذا الصدد إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز أداء المؤسسة على غرار تثمين بعض المنح، إطلاق عملية تجديد الفروع النقابية بهدف انشاء نقابة خاصة بعمال البريد. وإعادة تصنيف أزيد من 760 مكتبا بريديا لتخفيف الضغط”.

كما تم “تعزيز الموارد البشرية بمكاتب البريد ضمن عملية توظيف جاري تنفيذها شملت 498 منصبا جديدا. ووضع أكثر من 600 موزع آلي جديد حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة لتخفيف الضغط. في انتظار وضع 300 موزع آلي آخر قريبا”. مؤكدا في هذا الصدد, على “اتخاذ كافة التدابير لضمان خدمات سلسة عبر مكاتب البريد تزامنا مع عيد الأضحى المبارك”.

وفي سياق آخر متعلق بالأمن السيبراني ومواجهة عمليات القرصنة، أكد الوزير “حرص وزارته على تطوير البنية التحتية للاتصالات الإلكترونية دون إغفال تأثير المحتوى الرقمي عبر الفضاء الافتراضي على شرائح المجتمع”. لافتا إلى “اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية مستخدمي الانترنت والتي ترتكز - مثلما قال- على العمل التوعوي”.

وذكر بالمناسبة. بالحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة في 10 ماي الجاري والتي ستستمر إلى غاية نهاية الشهر. والرامية إلى “رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية التصدي لها. فضلا عن تشجيع التبليغ عن حالات الاحتيال من جهات مختصة