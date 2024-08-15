 من بينها بناء ملايين السكنات ورفع الأجور..هذا ما وعد به المترشح تبون الجزائريين

وعد المترشح لرئاسيات ال7 سبتمبر عبد المجيد تبون، الجزائريين، بتشييد الملايين من السكنات بمختلف الصيغ، كما وعدهم بمحاربة الآفات الاجتماعية خاصة ما تعلق بالرشوة والفساد.

وتعهد المترشح تبون المواطنين بحماية المستضعفين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بسياسية تسمح بالتكفل بهذه الفئة.

كما وعد تبون المواطنين بمواصلة رفع القدرة الشرائية ورفع الاجور، حيث أكد في هذا الصدد أنه سيتم رفع الأجور لتصبح 100 بالمائة سنة2027.

كما سيتم مراجعة منح التقاعد، والرفع من قيمة العملة الوطنية ومحاربة التضخم.

ووعد المترشح تبون بمراجعة صلاحيات المنتخبين المحليين ومراجعة قانون الولاية وإعادة التقسيم الإداري.

وختم المترشح تبون خطابه بجملة ” الجزائر ستنتصر”،داعيا المواطنين للاختياره لعهدة ثانية.