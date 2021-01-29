من بينها تطعيم نصف الجزائريين ضد كورونا.. هذه شروط رفع الحجر الصحي

أكد رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، أنه يجب تطعيم 50 الى 60 % من المواطنين للوصول إلى المناعة الجماعية.

وفي حديثه لإذاعة سطيف ، صرح “هدفنا الوصول الى المناعة الجماعية بتطعيم على الاقل 50 الى 60 % من المواطنين”.

وأضاف “وقتها نستطيع العودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية ورفع الحجر نهائيا”.

وفي حديثه عن اللقاح قال “نستقبل اليوم أولى الدفعات من بين 500 ألف تنفيذا لوعد رئيس الجمهورية الذي وَفّى بعهده”.

وأضاف “لم يكن من السهل استقبال هذه اللقاحات، في ظل ما يجري في العالم من حرب خفية للمخابر، ونقص الكميات”.

وأكد بقاط بركاني أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا رائدا وقامت بالواجب.

وأشار “سيكون هناك جسر جوي لطائرات خاصة مهيئة لوزارة الدفاع الوطني لاقتناء اللقاحات عبر دفعات من مخابر صينية، وروسية واسترازينيكا”.

وأفاد أنه سيتم الانطلاق هذا السبت في عملية التلقيح من ولاية البليدة كإشارة رمزية كونها أول بؤرة انتشر فيها الوباء.

وفي المخطط العام، أشار أن هناك برنامج خاص لتلقيح سكان مناطق الظل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .

وتوقع بركاني اقبالا كبيرا للمواطنين على التلقيح الذي يستمر طيلة 2021، لثقتهم في اللجنة العلمية وبيان لجنة الفتوى.

وفي حديثه عن الحالة الوبائية، قال إنها جد حسنة مقارنة بباقي الدول، والسبب يعود للإجراءات المتخذة ومن بينها غلق الحدود.