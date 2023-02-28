من بينها تيبازة.. هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن بعض الطرق والمحاور الولائية، مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني، فإن تراكم الثلوج أغلقت الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو والطريق الوطني رقم15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.

كما أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.

ويشهد الطريق الولائي رقم 14 على مستوى منطقة بوحريز بلدية أغبال هو الآخر تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بني ميلك وداموس ولاية تيبازة.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة، حذّرت من تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية. التي يتراوح علوها بين 800 و 900 متر. كما أن سمك الثلوج يتراوح بين 10 و 20 سم.

وسيخص تساقط الثلوج ولايات المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، وسطيف.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الشمالية للوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف