من بينها رفع قيمة المنحة الجامعية.. هذه مطالب رابطة الطلبة الجزائريين لإصلاح قطاع التعليم العالي

قال بويعقوب نوردين،عضو المكتب الوطني التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين أن الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. ستشارك في جميع الجلسات المحلية لإصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي. لعصرنة القطاع من خلال المكاتب الولائية المنضوية تحتها ،تحضيرا لعقد جلسات وطنية يحدد تاريخها لاحقا من طرف الوصاية.

وكشف المتحدث في تصريح لـ”النهار أون لاين” أن من بين أهم المطالب التي تم رفعها الرفع من قيمة المنحة الجامعية. إضافة إلى تشجيع إعادة النظر في ميادين التكوين لتتماشى مع متطلبات سوق الشغل و الإقتصاد الوطني.

كما أضاف أن من بين المطالب رفع مدة التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات بدل ثلاث سنوات. مع ترك السنة الأولى للتعريف بالحياة الجامعية وتعليم الإنجليزية. هذه الاخيرة يؤكد المتحدث التي يجب تعميمها ضمن مؤسسات أكاديمية جامعية لفرض الحضور بين جامعات العالم .

ومن المطالب أيضا إعادة النظر في نظام “ل ام دي “،و تحيينه لربط الطالب بالحياة المهنية مع تخرجه ،خاصة أن النظام الحالي يحتاج إلى توفير آليات توضع تحت تصرف الطالب و المؤطرين الأكاديميين من أساتذة و باحثين لتهيئة مناخ دراسي للنهوض به .