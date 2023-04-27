من بينها في ميناء وهران.. حجز أكثر من 184 ألف مهلوسات وتوقيف 16 شخصا

تمكنت الشرطة القضائية للأمن الوطني عشية عيد الفطر، من حجز 184935 مهلوسات و1 كغ من الكوكايين و1 كغ من الكيف. حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم توقيف 16 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و50 سنة، في عمليات متفرقة متعلقة بترويج المخدرات والمهلوسات. وهذا على مستوى ولايات سطيف، قسنطينة، خنشلة، وهران، سيدي بلعباس، الوادي وبسكرة.

ففي ولاية وهران، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف مركبة على مستوى ميناء المدينة، قادمة من ألميريا الاسبانية. والتي بعد تفتيشها الدقيق، تم العثور على 01 كغ من الكوكايين، و50000 مهلوسات و2 كغ من مادة أساسية تدخل في صنع مخدر الإكستازي وتوقيف سائقها.

ومن جهتها، تمكنت عناصر البحث والتدخل (BRI) لأمن ولاية سطيف من توقيف 5 أشخاص وضبط 52710 قرص مهلوس. مع حجز مركبة كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية.

كما أوقف عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية خنشلة، شاحنة كانت تنقل 45750 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ. مموهة داخل صناديق البطاطا، مع توقيف 3 أشخاص.

وفي ذات السياق، حجزت مصالح الشرطة بكل من أمن ولايات الوادي، بسكرة وقسنطينة، 36475 قرص مهلوس. وتوقيف 6 أشخاص، تورطوا في ترويج الحبوب المهلوسة.

في الأخير، أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لولاية سيدي بلعباس، بشخص كان بصدد بيع 1 كغ من الكيف المعالج.