من بينها كندا.. مجمع “جيبلي” يعتزم الشروع قريبا في تصدير الأجبان

يعتزم مجمع الحليب “جيبلي” الشروع قريبا في تصدير أنواع مختلفة من أجبانه الى العديد من الاسواق الخارجية

وفي تصريح ل/واج أوضحتالرئيسة المديرة العامة لهذا المجمع العمومي. سماح لحلوح

أن “المجمع ابرم اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في الاستيراد.والتصدير ستسمح بتسويق الاجبان التي ينتجها إلى دول عدة من بينها كندا. سلطة عمان، موريتانيا وكذا ليبيا”.

وستتم أول عملية تصديرية لأجبان “جيبلي” جوا، نحو كندا، بكمية أولية تقدر ب1 طن، حسبما اتفق عليه مع هذه الشركة.

ويأتي ذلك بعد عمليات تجريبية اشرفت عليها هذه الشركة لفائدة المجمع العمومي، أظهرت. استحسان المستهلكين في عدة دول.

وأكدت الرئيسة المديرة العامة أن هذه الخطوة “الاولى من نوعها بالنسبة للمجمع”، تعكس “جودة المنتجات الجزائرية وقدرتها على المنافسة دوليا”.

كما تندرج ضمن تنفيذ السياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية الرامية الى تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية.

وبالمناسبة ابرزت المسؤولة. دور “جيبلي” في تموين السوق المحلية بالحليب ومشتقاته من خلال فروعه ال16 الموزعة عبر مختلف ولايات البلاد، مشيرة الى ان المجمع يسعى دائما إلى “تعزيز تنافسيته. من خلال تحسين جودة منتجاته وتبني المعايير الدولية في الإنتاج”.