من بينها ليبيا وإيران..ترامب يمنع دخول مواطني هذه الدول إلى أمريكا

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة. من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية. في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني. والسياسي داخل البلاد وخارجها.

ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الاثنين 9 ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من،أفغانستان. بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو. غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران. ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان.وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع. دخولهم باستثناءات محدودة.