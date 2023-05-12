من بينها مسألة الهجرة.. محادثات حثيثة بين بلاني والسفير المنسق للأمم المتحدة بالجزائر

تحادث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة. مع السفير المنسق المقيم لنظام الامم المتحدة بالجزائر، ألخاندرو ألفاريز.

وحسب بيان للوزارة فإن المسؤولين استعرضا علاقات التعاون بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة. وآفاق تعزيزها في مختلف مجالات النشاط بالتعاون مع الصناديق والبرامج والمؤسسات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر”.

وتمحورت المحادثات حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما مسألة الهجرة, حيث تمت الإشادة بالجهود التي تواصل في بذلها الجزائر التي أصبحت بلد وجهة وليس فقط معبرا للمهاجرين من جنوب الصحرا., سيما فيما يتعلق بتسيير تدفقات المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التعاون الدولي واحترام فعلي للكرامة الانسانية”.