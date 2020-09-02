من بينها مصاحف وأدوات تجميل.. توقيف سارق أغراض الطالبات بالإقامة الجامعية!

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مشتبها فيه قام بسرقة عدّة أغراض خاصة بالبنات المقيمات بإحدى الإقامات الجامعية بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، اغتنم المشتبه فيه، فرصة تطبيق إجراءات الحجر الصحي أين كانت الإقامة فارغة.

وعالجت قضية الحال، مصالح الأمن الحضري الثاني ببن عكنون، على إثر تلقي شكوى رسمية من طرف مديرة إقامة جامعية للبنات، مفادها تعرّض غرف البنات لسرقة أغراضهنّ الشخصية أثناء غيابهن.

وتمّ سرقت أغراض الضحايا الشخصية كالألبسة وأدوات كهرومنزلية.

مفيدة لعناصر الشرطة أنّ أحد المقيمين بالسكنات الوظيفية بالإقامة الجامعية، كان بصدد بيع أجهزة كهرومنزلية.

كما أنّ الأخير حاول في مرّات عديدة إدخال سيارة أشخاص غرباء للإقامة، غير أنّ المديرة رفضت ذلك.

وعلى إثر هذه المعطيات، باشرت عناصر الشرطة تحرّياتها التي مكّنتها من إستقاء معلومات تؤكّد ضلوع المشتبه فيه المذكور في القضية.

وعلى إثر إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّ ضبط واسترجاع 5 ثلاجات من الحجم المتوسط، وسخّاني طعام، وخلّاط كهربائي.

بالإضافة إلى 3 مكبّرات صوت سمّاعات أذن كبيرة، ومصباحي طاولة، وخزانة بلاستيكية، و10 أكياس من الحلي “Fantaisie”، وأفرشة، و10 أغطية أفرشة.

وكذا 11 حقيبة يدوية مختلفة الأحجام، و10 مصاحف، و12 قارورة عطر خاصّ بالنساء، و15 قارورة غسول شعر، ومكواة، ونظّارات شمسية، ومجموعة من مساحيق التجميل.

وبعد توقيف المشتبه فيه واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعه الحبس المؤقت.