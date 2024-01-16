من بينها “نيسان” و”كيا”.. علامات جديدة تحصل على موافقة الاستيراد !

قال رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون، إن عدة علامات تحصلت على الاعتماد والموافقة على استيراد السيارات. على غرار “فيات”، “شيري”، و”جاك”، “جيلي”، “بايك”، “اوبال”.

كما كشف، عقون، أن كل من علامات “كيا” و”نيسان”، و”تويوتا” على رخصة أولية. في حين، استفادت علامة “سوزوكي” و”سيتروان” من الموافقة.

وبالمقابل، رحب المسؤول في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بأي شركة في الجزائر طالما أنها ستحترم دفتر الشروط. مثل الاعتماد على مقاولين من الجزائر، كاشفا أنه تم تقديم 30 طلبا للبناء وهي قيد المراجعة.

وأشار المتحدث، إلى أن أكثر من 180 ألف مركبة، ستدخل الجزائر بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.9 مليار دولار.

وبالأرقام، أوضح عقون، أن من بين 80 رخصة مسبقة تحصلت 41 متعامل على الاعتماد. مشيرا إلى أن كل العلامات من بينها 12 علامة تخص سيارات نفعية وسياحية. وبالتفصيل، 75 بالمائة متعلقة بالقارة الآسياوية من بينها 7 علامات من الصين. و25 بالمائة الباقي من أوروبا. و24 متعامل تحصل على الرخصة الثانية من وزارة التجارة.