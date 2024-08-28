من بينها 83 فيلاً.. ذبح 723 حيوانا بريا وتوزيع لحومها على المحتاجين
قالت وزارة البيئة في ناميبيا إن البلاد تعتزم ذبح 723 حيواناً من البرية، من بينها 83 فيلاً. وتوزيع لحومها على المحتاجين بعد الجفاف الشديد الذي اجتاح جنوب القارة الإفريقية.
و ذكرت الوزارة في بيان لها، أن عمليات الذبح ستتم في الحدائق و المناطق العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي المتاحة وإمدادات المياه.
و يتعرض جنوب قارة إفريقيا لأسوأ موجة جفاف منذ عقود استنفدت فيها ناميبيا الشهر الماضي 84% من احتياطياتها الغذائية. مضيفة أنه من المتوقع أن تتصاعد الصراعات بين الإنسان و الحياة البرية في ظل هذا الجفاف الشديد إذا لم تتدخل السلطات.
و أضافت: “بناء عليه، سيتم ذبح 83 فيلاً من مناطق محددة تشهد هذه الصراعات. وسيتم تخصيص اللحوم لبرنامج الإغاثة من الجفاف”. كما تعتزم ناميبيا ذبح 30 من حيوانات فرس النهر و 60 من الجاموس و 50 من ظباء الإمبالة. بالإضافة كذلك إلى 100 من ظباء النو الأزرق و 300 من الحمار الوحشي و100 من العلند.
و اصطاد صيادون محترفون وشركات متعاقدة مع الحكومة 157 حيواناً بالفعل أنتجت ما يزيد عن 56800 كيلوغرام من اللحوم.
و قالت الوزارة “هذا الإجراء ضروري ويتماشى مع تفويضنا في الدستور باستخدام مواردنا الطبيعية لمصلحة المواطنين في ناميبيا”.