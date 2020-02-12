من بينهم أويحيى وسلال.. وصول المتهمين في قضية تركيب السيارات الى مجلس قضاء العاصمة

وصل اليوم الأربعاء، المتهمون في قضية تركيب السيارات الى مجلس قضاء العاصمة.

ومن بين المتهمين، الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وسيمثل في القضية عدد من رجال الأعمال، حيث يتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال علي حداد، وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز، وصاحب مجمع إيفال بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان.

ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال.

بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.