من بينهم المقبوض عليهم بسكيكدة.. 19 إرهابيا أمام قاضي التحقيق

يمثل الآن أمام قاضي قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد حوالي 19 إرهابيا.

ومن بين الإرهابيين الذين يتم التحقيق معهم، 7 إرهابيين تم إلقاء القيض عليهم بولاية سكيكدة، من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي.

حيث تم القبض على المعنيين، بتاريخ 19 فيفري إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد. في دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

أين مكنت العملية حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع من استرجاع وحجز 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. وبندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة إتصال. بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

للإشارة، فقد تم جلب الإرهابيين من قبل عناصر الدرك الوطني الى محكمة سيدي امحمد من أجل التحقيق معهم.

ويتم التحقيق مع المعنيين، في قضايا تتعلق بالإنخراط في جماعة إرهابية تمس بأمن الوطن والوحدة الوطنية. في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.

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