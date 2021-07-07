من بينهم المير الحالي والسابق… 17 متهما في قضايا فساد ببلدية قالمة

أمرت محكمة بوشقوف، أمس الثلاثاء، بإيداع الرئيسين الحالي والسابق لبلدية قالمة الحبس المؤقت بعد اشتباه تورطهما في قضايا فساد. كما أمرت المحكمة ذاتها بوضع 15 شخص تحت الرقابة القضائية بتهمة تورطهم في قضايا الفساد نفسها.

ومن التهم التي وجهت لهؤلاء إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة. وقد تم تقديم المتهمين أمام العدالة بعد تحقيقات أمنية معمقة قامت بها الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة. في صفقات مشبوهة. كما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف تفاصيل جزئية أخرى في القضية