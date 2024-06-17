من بينهم امرأة..الإطاحة بشبكة تروج المخدرات في قسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بقسنطينة من الإطاحة بعصابة تروج المخدرات تضم امرأة. كما تم ضبط بحوزتهم 3 صفائح مخدرات .

وتعود وقائع القضية الى دورية لعناصر الفرقة بحي سيدي مبروك ، أين لفتت انتباههم مركبة مشبوهة على متنها 3 أشخاص من بينهم امرأة. وبعد إخضاعها للمراقبة تم العثور على 3 صفائح من الكيف المعالج، كمية من المؤثرات العقلية. و مبلغ مالي من العائدات. ليتم توقيفهم و تحويلهم رفقة المضبوطات الى مقر الفرقة .

وبعد استيفاء كافة الاجراءات ، تم انجاز ملف اجراءات جزائية ضد المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة .