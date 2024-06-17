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أخبار الجزائر

من بينهم امرأة..الإطاحة بشبكة تروج المخدرات في قسنطينة

بقلم أسماء.ع
من بينهم امرأة..الإطاحة بشبكة تروج المخدرات في قسنطينة
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 تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بقسنطينة من الإطاحة بعصابة تروج المخدرات تضم امرأة. كما تم ضبط  بحوزتهم 3 صفائح مخدرات .

وتعود وقائع القضية الى دورية لعناصر الفرقة بحي سيدي مبروك ، أين لفتت انتباههم مركبة مشبوهة على متنها 3 أشخاص من بينهم امرأة. وبعد إخضاعها للمراقبة تم العثور على 3 صفائح من الكيف المعالج، كمية من المؤثرات العقلية. و مبلغ مالي من العائدات.  ليتم توقيفهم و تحويلهم رفقة المضبوطات الى مقر الفرقة .

وبعد استيفاء كافة الاجراءات ، تم انجاز ملف اجراءات جزائية ضد المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة .

رابط دائم : https://nhar.tv/TrUGG
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