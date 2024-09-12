من بينهم امرأة متهمة بقتل شاب حرقاً.. تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بالوادي

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في عمليات الإجهاض.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الشبكة متكونة من 6 أشخاص (5 نساء ورجل)، ويتعلق الأمر بكل من (أ-م)، (ن-ت)، (ن د- ج)، (ر.) (د-ل)، (ح-ح)، (ها-م).

وقد تم الكشف عن خيوط قضية الحال أثناء التحقيق الأولي في وفاة شاب حرقا،

حيث إتضح أن المدعوة “ها-م” هي المتهم الأول في هذه الجريمة. وتنشط ضمن أفراد شبكة إجرامية في عمليات الإجهاض.

كما أكدت التحقيقات الأولية، في قضية وفاة شاب حرقاً في أحد المنازل، نشاطً شبكة الإجهاض.

وهي القضية التي سادها الغموض ولا تزال قيد التحقيق المعمق من قبل الجهات القضائية،

وبعد إحالة القضية على الجهات القضائية، أدانت محكمة الوادي 6 متورطين في قضية الإجهاض، بالسجن النافذ لسنتين .

ولا تزال التحقيقات جارية في وفاة الشاب “خ ح” حرقاً بمادة سريعة الالتهاب (بنزين)،