من بينهم جزائريين.. الإتحاد الأوروبي يطرد 422 ألف مهاجرا

تسلط الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، الضوء على نمو قوي في أوامر الترحيل للمهاجرين في وضع غير نظامي في أوروبا.

وطلب مكتب الاتحاد الأوروبي من الأفراد المتضررين من قرارات الترحيل هذه مغادرة الأراضي الأوروبية. وإلا فسيتم اعتبارهم مقيمين غير شرعيين في الاتحاد الأوروبي.

وفقا للإحصاءات المعلنة في 5 ماي 2023 ، صدرت أوامر بمغادرة 422400 شخص. بزيادة قدرها 23٪ ، بمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ، مقارنة بـ 342100 شخص في عام 2021. لم يتم تحديده.

وبحسب يوروستات ، تتصدر فرنسا الترتيب من حيث أوامر الترحيل ، بعدد 135650 شخصًا. تليها كرواتيا بنحو 40525 شخصًا ، ثم اليونان بـ 33500 شخصًا، معظمهم من الجزائر والمغرب وباكستان.

كما تشير البيانات التي نشرها المكتب إلى أن ما يقرب من 96795 شخصًا قد أعيدوا في عام 2022. إما إلى دولة أوروبية أو خارج الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إحصاء حوالي مليون شخص بدون تصريح إقامة في عام 2022. بزيادة قدرها 59٪ مقارنة بعام 2021.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا بسبب السياسة المتشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

وأدت التوترات إلى إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلى فرنسا.

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لما يعتبره سوء إدارة منها لملف الهجرة غير الشرعية. وطالبت إيطاليا وزير الداخلية الفرنسي باعتذار ردا على تصريحاته.