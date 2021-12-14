من بينهم جزائريين.. توقيف 12 طالب لجوء في تركيا

أفادت وكالة الأنباء التركية “الأناظول”، أن قوات الدرك لذات البلد، ضبطت، 12 طالب لجوء في ولاية قرقلارإيلي شمال غربي البلاد. كما أشارت الوكالة ذاتها، إلى أن طالبي اللجوء ضبطوا في قريتين، بعد تلقي قيادة الدرك بلاغا بوجود طالبي لجوء.

في حين كان يحاول طالبو اللجوء الدخول إلى بلغاريا بشكل غير قانوني. ومن بين هؤلاء هناك من يحمل الجنسية الجزائرية والمغربية وافغانستان.

وفي سياق ذات صلة، أوقفت السلطات الأمنية التركية الثلاثاء، 9 مشتبهين بالانتماء لتنظيم “د.هـ.ك ب/ج” اليساري المتطرف، في مدينة إسطنبول.

كما تم توقيف المشتبهين في عملية أمنية لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، منطقة “أوق ميدان” بعد تحقيقات أجريت بحقهم.

إضافة إلى ضبط وثائق وأجهزة رقمية تتضمن معلومات لها صلة بالتنظيم الإرهابي.

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وكانت طواقم خفر السواحل التركي، الأسبوع الماضي، قد انقذت 24 طالب لجوء دفعتهم اليونان للمياه الإقليمية بولاية إزمير غرب تركيا.

كما تمكنت طواقم خفر السواحل من إنقاذ طالبي اللجوء بعد تلقيها بلاغا بوجود زورق مطاطي. على متنه مهاجرين قبالة سواحل منطقة دوغان باي. وعقب إنقاذهم، تم نقل المهاجرين إلى مديرية أمن في الولاية.

الإتحاد الاوروبي يقر لائحة لتأسيس وكالة لجوء جديدة

وأقر الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، لائحة لتأسيس وكالة جديدة “للجوء” تابعة له، بهدف “تحسين تطبيق سياسة اللجوء داخل الاتحاد”.

وقال مجلس الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه اعتمد إنشاء الوكالة الجديدة. من خلال تحويل “المكتب الأوروبي لدعمه” (EASO) الحالي إلى “وكالة كاملة الأهلية”.

وأضاف: “ستكون الوكالة مسؤولة عن تحسين أداء نظام اللجوء الأوروبي المشترك”، “من خلال توفير المساعدة التشغيلية والتقنية المعززة للدول الأعضاء والمساهمة في مزيد من التقارب في تقييم طلبات الحماية الدولية”.

وأفاد البيان أن “لائحة الوكالة الجديدة تعمل على تعزيز التفويض الحالي لمكتب دعم اللجوء وتسهيل نشر الخبراء في الدول الأعضاء”. “التي تطلب دعمًا تشغيليًا”.

كما تابع بأن “المناقشات حول التوصل لميثاق جديد للهجرة واللجوء ما زالت مستمرة”. بدوره،قال أليس هوجس، وزير الداخلية السلوفيني “إن وجود وكالة شاملة بالاتحاد يعد خطوة مهمة في بناء سياستنا الأوروبية للجوء”.

وأضاف في البيان ذاته: “ستكون هذه الوكالة قادرة على تقديم دعم سريع وملموس للدول الأعضاء حيثما دعت الحاجة”.

وستساعد الوكالة الدول الأعضاء عن طريق التدريب وتبادل المعلومات، وكذلك إرسال موظفين في حالة الطلب من فريق يضم 500 خبير. ويشمل مترجمين فوريين ومختصين بالتعامل مع القضايا وأخصائيين لاستقبال اللاجئين.

كما ستضع الوكالة معايير داخل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع طلبات والبت فيها. وستكون مسؤولة أيضًا عن مراقبة عمل الأنظمة الوطنية. في حين ستكلف الوكالة أيضًا بالمساعدة في إعادة توطين الطالبي المرفوضين في دول خارج الاتحاد الأوروبي.

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