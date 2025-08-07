إعــــلانات
من بينهم رضيع ..6 جرحى في حادث مرور بولاية المسيلة

بقلم النهار أونلاين
من بينهم رضيع ..6 جرحى في حادث مرور بولاية المسيلة
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الخميس عن تسجيل  حادث خطير على مستوى ولاية المسيلة خلف 6 جرحى.

وحسب بيان المديرية  الذي تم نشره على منصة ” الفايسبوك” فقد وقع الحادث  على الساعة 5سا 28دبعد  اصطدام  سيارة لنقل الجماعي و جرار فلاحي.على مستوى الطريق الوطني رقم 45. بلدية المعاريف و دائرة شلال

خلف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة. تراوح أعمارهم بين سنة و 42 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

