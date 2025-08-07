من بينهم رضيع ..6 جرحى في حادث مرور بولاية المسيلة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الخميس عن تسجيل حادث خطير على مستوى ولاية المسيلة خلف 6 جرحى.

وحسب بيان المديرية الذي تم نشره على منصة ” الفايسبوك” فقد وقع الحادث على الساعة 5سا 28دبعد اصطدام سيارة لنقل الجماعي و جرار فلاحي.على مستوى الطريق الوطني رقم 45. بلدية المعاريف و دائرة شلال

خلف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة. تراوح أعمارهم بين سنة و 42 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.