من بينهم رعايا أفارقة ..شرطة العاصمة تطيح بشبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات الصلبة

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط ، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة حيث تم توقيف أحد عشر (11) شخص مشتبه فيه وحجز أزيد من 700 غ مخدرات صلبة من نوع “هيرويين”.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات الصلبة هيرويين بعدة أحياء بالعاصمة ، عليه باشرت ذات المصالح التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

تحت الإشراف الدائم والمستمّر للنيابة المختصّة إقليميا، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تمكّنت عناصر ذات الفرقة من توقيف أحد عشر (11) شخص مشتبه فيه من بينهم 05 رعايا أفارقة ، مع حجز (704.5) غ من المخدّرات الصّلبة “الهرويين”.

إضافة إلى مبلغ من العملة الوطنية قدره (35) مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم.و مركبة سياحية استعملت في نقل السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا عن قضية تنظيم جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين والسمسرة التوزيع والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين والقنب الهندي، تبييض الأموال عن طريق اكتساب وحيازة واستخدام ممتلكات من العائدات الإجرامية.