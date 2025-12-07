من بينهم رُضّع.. 13 مصابا إثر اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل الأطفال بالمدية

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، في إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا20د، إثر حادث اصطدام بين سيارة سياحية و سيارة خاصة لنقل أطفال. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى الغزاغزة ، بلدية ودائرة المدية.

الحادث خلف إصابة 13 شخصا، لهم إصابات و جروح مختلفة، تتراوح ٱعمارهم بين “18 شهر و 65 سنة”. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 04 سيارات إسعاف . شاحنة إنقاذ.