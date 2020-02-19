من بينهم سلال وزعلان.. هؤلاء هم المتهمون في قضية هامل

انطلقت اليوم الأربعاء، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، و 13 متهما آخر.

هذا ووصل صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل إلى محكمة سيدي امحمد، حيث سيحاكم هو وأفراد من عائلته في قضايا فساد.

وتم المناداة على كل من هامل عبد الغني وزوجته عناني سليمة، بالإضافة الى أبنائه هامل اميار، هامل مراد، هامل شفيق، وهامل شاهيناز.

بالإضافة الى رحايمية محمد، وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة السابق لوهران.

ويمثل في القضية أيضا كل من موسى غلاي، والي تيبازة السابق، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال.

وبالنسبة للشهود، فقد تم المناداة على بلحوت صفية، سعيود سعيد، خلدون عبد الرحيم، بايو عمر، لعناني سليمة، مؤذن طاهر، بودربالة محمد، بويعقوب صلاح الدين، شعلول محمد، حوحو نجيب، بخوش بختي، بخوش نور الدين، جايز سليم.