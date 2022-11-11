من بينهم شباب وأطفال.. ارتفاع مقلق لعدد مرضى السكري في الجزائر

كشف البروفسور رشيد مالك رئيس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى سطيف، وممثل الجزائر في الفدرالية العالمية لمرضى السكري. عن ارتفاع نسبة المرضى بالسكري بشكل مقلق في السنوات الأخيرة لا سيما عند الشباب، الأطفال و الكبار.

وقال البروفسور رشيد مالك “النسبة الرسمية 14,4 % في الجزائر اي ما يقارب 3 ملايين مصاب. والأرقام سترتفع حسب تقارير منظمة الصحة العالمية لتفوق 4 ملايين في السنوات القادمة”.

وأوضح خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف. “لدينا أكثر من 90 % من المرضى بالسكري هو من النوع الثاني ويأت للبالغين وليس للأطفال”.

وحسب البروفسور رشيد مالك فإن أسباب هذا الارتفاع تعود بالأساس الى السمنة والتي أصبحت اليوم ظاهرة غريبة خاصة عند الشباب. بالإضافة إلى مرضى الكوليسترول والضغط الدموي أكثر عرضة للإصابة، المرأة الحامل التي تضع مولود يزن 4 كغ.

اضافة الى عامل الوراثة، حيث تؤكد الدراسة أن الاصابة بنسبة تفوق 50% كل من لديه فرد في العائلة مريض بالسكري، بعد سنوات يصاب هو ايضا بعامل الوراثة .

كما أن نقص الرياضة و المشي من عوامل الإصابة بمرض السكري. لذلك ضروري وإجباري المشي لنصف ساعة يوميا على الأقل للجميع دون استثناء.

وعشية اليوم العالمي لمرضى السكري، دعا البروفسور رشيد مالك، إلى اعتبار مرضى السكرى مرضى عاديين وتوفير كل الامكانات لهم لحياة طبيعية.

وقال البروفسور رضا مالك إن مناعة مرضى السكري قليلة. لذلك -يضيف- ننصحهم بضرورة أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية فهي تحميهم بقوة.

وأضاف “نعمل في السنوات الأخيرة بكل جهد لتحسين ظروف مرضى السكري. والتكفل بهم خاصة بالنسبة للاطفال وضمان تعليمهم بشكل عادي وممارسة الرياضة كذلك مهم لهم. علينا الآن ان نعمل وقفة مع كل ما نستهلك ضمن ثقافة غذائية صحية. تحافظ على سلامة أبداننا بعيدا عن اكل الفاستفود فهو سبب رئيسي للسمنة ومنه للسكري و الأمراض”.