من بينهم طالبة جامعية..6 نسوة شكلن شبكة لممارسة الدعارة

التمس وكيل الجمعورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر. و عامين إلى 5 سنوات حبس نافذ ل6 نسوة رفقة شابين في العقد الرابع. والخامس من العمر شكلو شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء مايعرف بالمساج بحيدرة بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود ،بعدما تمكنت من مصالح الامن من مداهمة مركز خاص بالعناية الجسدية بحيدرة. مشبوه في عملية ممارسة الدعارة بمنطقة حيدرة بالعاصمة حيث تم توقيف 6 نسوة يعملن بالمركز ينحدرن من ولاية تيارت و بليدة. وبعد تفتيش المكان من طرف عناصر الأمن. تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة ،وأقراص منع الحمل و مانع للحمل الى جانب أغراض أخرى.

وبعد التحريات تبين ان المركز يقدم خدمات مشبوهة خاصة بالجنس مقابل مبلغ يقدر بقيمة ثمانية آلاف دينارجزائري .

المتهمون و اثناء مثولهم امام هيئة المحكمة مم بينهم 6 سنوى موقوفات رهن الحبس المؤقت من بينهم طالبة جامعية،رفقة شابين اخرين وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة انشاء محل للممارسة الدعارة وجنحة اغراء الغير على ممارسة الدعارة .