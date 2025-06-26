من بينهم طفل..3 حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف

سجلت الحماية المدنية اليوم الخميس ثلاث حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف تتعلق بأشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و43 سنة .

وحسب بيان لمصلحة الحماية المدنية على منصة الفايسبوك فقد تم التدخل

على الساعة 10سا 31د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى ذراع الميعاذ، بلدية و دائرة عين ولمان، كما تم اسعاف الضحايا الذين كانو يعانون من ضيق في التنفس