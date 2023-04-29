من بينهم طفل.. 5 قتلى في حادث إطلاق نار بأمريكا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. بعد أن بدأ رجل مخمور في إطلاق نار على منزل في جنوب شرق تكساس ليلة الجمعة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو لـ Eyewitness News أن الجريمة وقعت. بعد أن طلب الضحايا من المتهم التزام الهدوء لأن لديهم طفلًا كان يحاول النوم.

وعندما وصلت الشرطة إلى عين المكان، تم العثور على 5 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و 40 عامًا، أصيبوا بالرصاص. وقال المحققون إن جميع الضحايا من هندوراس.

وقال الضابط جريج كابيرز لـ Eyewitness News أن الضحايا أصيبوا بالرصاص من العنق إلى الرأس.

وأضاف كابيرز: “عندما وصلنا إلى هنا، كانت المرأتان في غرفة النوم ترقدان فوق اثنين من ثلاثة أطفال أصغر سناً. عثر عليهم على قيد الحياة. ونقل أحد الضحايا إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة”.

وأصدر قاضٍ أمرًا بإلقاء القبض على المشتبه به، كما وعد بمكافأة لمن عثر عليه.