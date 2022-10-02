من بينهم عناصر الأمن.. 174 قتيلا في أحداث ملعب كرة القدم بأندونيسيا

تسببت أعمال الشغب بعد انتهاء مباراة ديربي جزيرة جاوة الإندونيسية، مساء أمس السبت، في مأساة حقيقية راح ضحيتها 174 قتيلا و180 جريحا. في واحدة من بين أكثر الحوادث دموية في تاريخ كرة القدم.

حيث بدأت المأساة بعد انتهاء المباراة، اين اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب تعبيرا عن غضبهم من النتيجة. واندلعت مشاجرات على الفور. غير أن السلطات الأمنية تحركت سريعا، فأطلقت قنابل غاز واستخدمت الهراوات لتفريق المقتحمين، مما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

بحسب ما أفادت شرطة جاوة الشرقية، فقد حاولت الشرطة في البداية، مثلما تقول، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، لكنها أخفقت، فلجأت إلى العنف خاصة بعد مقتل اثنين من عناصرها.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية نيكو أفينتا للصحفيين: “تحولت الأمور إلى فوضى، بدأ المشجعون في مهاجمة الضباط وألحقوا أضرارا بالسيارات. مضيفا أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج.

وبحسب تقارير محلية، فإن البعض اختنق، فيما داس مشجعون على آخرين مما أدى إلى مصرع 34 شخصا في الملعب فورا، فيما توفي الآخرون في المستشفيات.

ووقعت أحداث شغب وعنف في مباريات سابقة بالبلد الآسيوي في ظل التنافس القوي بين بعض الأندية. لكن هذه الحادثة هي الأكبر دموية في تاريخ الرياضة بالبلاد.

للإشارة، فإن المباراة كانت تجمع فريقي “بيرسيبايا سورابايا” و”أريما أف سي”. على أرض ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا. علما بأن الملعب معقل الفريق الخاسر. وانتهت المبارة بخسارة “أريما أف سي” 3-2″. وهذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما يخسر فيها الفريق أمام غريمه التقليدي، وفق “فرانس برس”.