من بينهم فتاتين.. الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة المساكن والمحلات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية تنس في الشلف جمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن والمحلات التجارية. متكونة من خمسة أشخاص أعمارهم ما بين 23 و 33 سنة، من بينهم فتاتين.

القضية تمت بعد التحريات التي باشرتها ذات الفرقة في شكوى لأحد المواطنين. الذي تعرض مسكنه للسرقة والاستيلاء على أغراض منزلية متمثلة أجهزة كهرومنزلية و إعلام آلي و إلكترونية و غيرها.

وبعد تفعيل وتنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف الأبحاث والتحريات باستعمال التقنيات العلمية الدقيقة. واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، أسفرت عن تحديد والتعرف على هوية المشتبه فيهم الخمسة من بينهم فتاتين. ومن أجل الإيقاع بهم وتوقيفهم تم وضع خطة محكمة. أسفرت و في ظرف وجيز من توقيفهم و ضبط و حجز المعدات والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة. والمتمثلة في قبعات ذات أقنعة وقفازات ومفكات ونازع المسامير.

كما مكنت الأبحاث من استرجاع كافة المسروقات، حيث كشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم مبحوث عنهم. في ارتكاب قضيتي سرقة موصوفة استهدفت البيوت والمحلات التجارية.

كما توصلت التحريات إلى أن أحد الموقوفين مبحوث عنه لدى الجهات القضائية بموجب أوامر بالقبض وأوامر قضائية. كما ضبط بحوزة اثنين منهم قطع من الكيف المعالج.

بعد استيفاء الملفات الجزائية عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية، جناية السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد. والكسر أحيلوا على محكمة تنس، التي أمرت بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت. ووضع الخامس تحت الرقابة القضائية.