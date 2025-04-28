من بينهم فتاتين.. توقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة مسكن بباتنة

تمكن عناصر أمن دائرة نقاوس بولاية باتنة، من توقيف 03 أشخاص من بينهم فتاتين قاموا بالسرقة من داخل مسكن، مع التهديد بالاعتداء والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي.

وأوضح بيان لمصالح شرطة باتنة، أنه “بناءً على شكوى تقدم بها مواطن لعناصر أمن دائرة نقاوس. مفادها تعرض مسكنه العائلي للسرقة من الداخل، الفعل الذي طال مبلغ مالي يقدر بـ 90 مليون سنتيم بالإضافة لهاتفه النقال.

أين باشرت على الفور عناصر الضبطية القضائية لذات المصلحة بفتح تحقيق في القضية مع تكثيف الأبحاث والتحريات. ليتم التوصل للمشتبه فيهم وتوقيفهم البالغ عددهم 03 أشخاص من بينهم فتاتين، تتراوح أعمارهم بين 32 و 36 سنة.

وأشار المصدر نفسه، أنه بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزة إحداهما على سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي ( بخاخة مسيلة للدموع) تستغل في عملية السرقة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديمهم ٱمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .

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