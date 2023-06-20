من بينهم فرنسا وإسبانيا.. هذه الدول التي ترفض أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن

يشعر المتقدمون بطلبات تأشيرة شنغن بالإحباط أكثر من أي وقت مضى بسبب معدلات الرفض المتزايدة. داعين دول شنغن إلى التوقف عن رفض طلباتهم.

من خلال مشاركة تجاربهم على Twitter، اشتكى العديد من المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن من رفض طلباتهم، بشكل غير عادل.

كما شارك مقدمو الطلبات الآخرون أسباب رفض طلباتهم، ووصفوا الاتجاه المتمثل في رفض التأشيرات بأنه “بلا رحمة” وغير عادل.

كما أظهرت إحصائيات تأشيرة شنغن لعام 2022 التي صدرت الشهر الماضي أنه في نفس العام. رفضت الدول الأعضاء في شنغن 17.9 في المائة من طلبات الحصول على تأشيرة شنغن التي تم تقديمها في جميع أنحاء العالم والتي بلغت 7 ملايين و572 ألف و755 طلبًا.

وكان البلدان اللذان لديهما أكبر عدد من التأشيرات المرفوضة هذا العام هما فرنسا. حيث تم رفض 408 ألف و876 طلبًا وإسبانيا ، مع 227 ألف و712 طلبا مرفوضًا.

كما كانت الدولتان أيضًا من الدول التي لديها أكبر عدد من الطلبات المستلمة والتأشيرات الممنوحة في عام 2022 ، تليهما ألمانيا.

في السنوات الماضية، ارتفعت معدلات الرفض من 8.2٪ في عام 2017 ، إلى 9.6٪ في عام 2018. و 9.9٪ في عام 2020 ، و 13.6٪ في عام 2020. ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 17.9٪ في عام 2022.

وتتمثل الدول التي ترفض أكبر عدد من طلبات الفيزا في كل من فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا.

أما الدول التي لديها أقل معدل رفض فهي النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا. هنغاريا، إيسلندا، لاتيفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج. بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا.