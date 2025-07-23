من بينهم قُصّر.. توقيف 8 أشخاص اعتدوا على أطفال الكشافة بمستغانم

باشرت مصالح الأمن الوطني بولاية مستغانم تحقيقًا معمقًا على خلفية الحادثة المؤسفة التي تعرّض لها أطفال الكشافة الإسلامية الجزائرية مساء أمس. أثناء ممارستهم لنشاط كشفي داخل ملعب مجاور لإقامة مخيمهم الصيفي بحي السلام.

وحسبما أفادت به مصادر موثوقة لـ “النهار”، فإن الاعتداء، الذي استهدف فوجًا تابعًا لمحافظة ولاية بشار. تم من طرف مجموعة من الأشخاص القاطنين بنفس الحي. حيث استخدمت في الهجوم عصيّ وكلب متوحّش، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع في صفوف الأطفال.

وأسفر الاعتداء عن إصابة عدد معتبر من أفراد الكشافة تم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مستغانم لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفي تطوّر سريع للقضية، أكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن تمكنت صبيحة اليوم من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الاعتداء. من بينهم ستة قصّر، إضافة إلى شخصين بالغين والكلب المستعمل في الحادثة.

وتتواصل حاليا التحقيقات الأمنية من أجل توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الجريمة. التي أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية. خاصة وأن الضحايا أطفال في إطار نشاط تربوي كشفي.