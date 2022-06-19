من بينهم كلوندستان.. توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من كيلوغرام قنب هندي بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من أمن المقاطعة الإدارية للروبية وحسين داي، 6 أشخاص مشتبه فيهم. في قضيتين متفرقتين، متعلقتين بالاتجار غير المشروع في المخدرات من نوع القنب الهندي.

كما أفضت العملية إلى حجز أكثر من كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 4 مليون سنتيم.

القضية الأولى عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية بأمن مقاطعة الرويبة. تمكنت عناصر الفرقة خلالها وفقا لمعلومة أمنية مؤكدة من توقيف أربع أشخاص. كانوا على متن سيارة سياحية، ثلاثة منهم مسبوقين قضائيا.

وبعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزة أحدهم على صفيحة من المخدرات ومبلغ مالي قدره 13.000 دج.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي. أين ضبط بداخله على5 صفائح من القنب الهندي.

القضية الثانية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي. حيث انطلقت أطوارها بعد استقائها لمعلومة مفادها وجود سائق سيارة أجرة يقوم بالمتاجرة والترويج بالمخدرات من نوع القنب الهندي.

بناء على ما سبق، وبعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم ضع خطة عملياتية ميدانية للإطاحة بالمشتبه فيه. حيث وبعد عملية ترصد محكمة، أتت على المشتبه فيه الرئيسي بائع المخدرات. رفقة مشتبه فيه آخر كان بصدد شراء تلك السموم. مع حجز قطعة مخدرات كانت داخل سيارته ومبلغ مالي قدره (1000) دج.

وفقا للمعطيات الجديدة، نفذت الفرقة المحققة سندا قانونيا بتفتيش منزل المشتبه فيه. حيث تم ضبط (05) صفائح من القنب الهندي، مبلغ مالي قدره (27.950) دج. ولفافة غلاف شفاف يستعمل لتغليف المخدرات. الوطن

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة نيابيا.

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