من بينهم مدير الفلاحة للمدية.. الحبس لإطارات بتعاونية الحبوب بخميس مليانة

أصدرت محكمة خميس مليانة بعين الدفلى أحكاما بالحبس ضد متهمين في قضية فساد بتعاونية الحبوب بخميس مليانة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن المتهمين في هذه القضية كانوا موضوعين تحت الرقابة القضائية منذ العام الماضي تاريخ بداية التحقيقات. ومن بين المتهمين مدير الفلاحة لولاية المدية ومدير الغرفة الفلاحية بعين الدفلى. كما اصدرت المحكمة عقوبة تقضي بالحبس سنتين ضد مدير المصالح الفلاحية بالمدية من دون إيداع وغرامة مالية. والحبس 3 سنوات ضد مدير الغرفة الفلاحية بعين الدفلى من دون ايداع وغرامة مالية.

كما أصدرت ذات الهيئة القضائية أحكام بالحبس ضد إطارات بتعاونية الحبوب بخميس مليانة. أقصاها حكم بالحبس 5 سنوات ضد نائبة مدير مصلحة البذور وتدعيم الانتاج وأمر بالقبض عليها.