من بينهم مغاربة.. درك غليزان يطيح بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

تمكنت مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني بولاية غليزان من توقيف نشاط شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة. حيث تم توقيف 5 أشخاص ضمن أفراد الشبكة من بينهم 03 أجانب من جنسية مغربية.

تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد مصلحة البحث و التحري بخدمة سد مشترك مع أفراد الفرقة الجهوية لمكافحة الغش و التهريب بالشلف على مستوى الطريق السيار شرق-غرب. حيث تم توقيف سيارة سياحية على متنها 03 مهاجرين مغاربة تم إدخالهم إلى التراب الوطني. عبر الحدود البرية التونسية بطريقة غير شرعية.

ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة رفقة صاحب السيارة لمواصلة التحقيق بعد مواصلة التحقيق و بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو. تم تحديد هوية شخص آخر قام بمهمة إستلام المهاجرين من الحدود البرية الجزائرية التونسية. حيث تم تمديد الإختصاص إلى ولاية عين الدفلى و وضع خطة محكمة أفضت الى توقيفه. أين تم حجز بمنزله مبالغ مالية من مختلف العملات و السيارة السياحية المستعملة في نقل المهاجرين .

خلصت التحريات إلى أن الشخصين الموقوفين ينتميان إلى شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين المغاربة إلى الدول الأوروبية مرورا بالتراب الوطني الجزائري. تتكون من الرأس المدبر لهذه الشبكة و هو ذو جنسية مغربية مقيم بأوروبا و شخص آخر من دولة تونس. بالإضافة كذلك إلى جزائريين تم تحديد هوية شخص آخر متورط ضمن أفراد الشبكة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو.

